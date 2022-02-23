"Одно уголовное дело": как готовили госпереворот в Беларуси в 2020 году, кто там участвовал и за чьи деньги

Журналисты телеканала ОНТ продолжают разбираться в причинах мятежа 2020 года. Едва началась предвыборная кампания, телеграм-каналы и порталы, рассказывающие о жизни и политике, как по указке, превратились в методички по подготовке к провокациям. Посты про базовые тактики обороны, маски, сцепки, линии поведения. Так белорусов приучали, что война неизбежна и люди должны с этой мыслью свыкнуться.



Параллельно с линией отработки информационного давления на Беларусь, была и вторая - офлайн, где заранее подыскивались кадры, готовые стать организаторами маршей и митингов, получателями денег, спецсредств, а также тех, кто занимался поиском людей, готовых принять оружие. И всем этим занимались различные фонды и конторы, живущие за счет грантов своих заокеанских кураторов и пожертвований "борцов с режимом". Среди них важное место занимали BYSOL и BY_help. Одним из главных получателей средств от этих организаций был глава экстремистского интернет-ресурса БелаПАН Андрей Александров. Главным оператором по перемещению денег в Беларусь стал его друг и руководитель организации BY_helpАлексей Леончик.



Но миллионы долларов, которые предназначались для поддержки якобы пострадавших от режима, испарились и ушли они далеко не тем, о ком говорилось публично. Ведь список адресатов был определен еще до августа 2020-го. Для кого революция стала просто бизнесом? И как белорусов убеждали брать в руки оружие? Кто в этом участвовал и за чьи деньги? Все это до сих пор выясняется. Новые подробности расследования – в заключительной серии фильма ОНТ "Одно уголовное дело" смотрите сегодня после вечернего выпуска новостей.