Информационная безопасность - одна из тем Минской международной конференции

Инициатива об организации широкого обсуждения проблем евразийской безопасности принадлежит Президенту Беларуси. Впервые Минская конференция состоялась в 2023 году. Участие в форуме приняли порядка 300 делегатов из 39 стран - военные эксперты, дипломаты, аналитики, представители международных организаций. С каждым годом дискуссия приобретала новый масштаб, наглядно демонстрируя крах любых попыток дипломатической изоляции. В 2024 году диалог в Минске поддержали более 600 участников, а география расширилась до 45 стран. Еще более представительным был форум в 2025 году.

Программа четвертой конференции рассчитана на два дня. Кроме пленарного заседания, проблематику евразийской безопасности обсудят на экспертных сессиях. Работа этих площадок начнется во второй половине дня. В центре внимания участников - вызовы и угрозы современного мироустройства.

Одной из тем конференции станет информационная безопасность. Почему она актуальна сегодня, уже обсуждают в кулуарах.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки:

"Информационная безопасность полна как технологическими, так и политическими вызовами. Но технологически очевидно: это использование искусственного интеллекта и связанных с ним дипфейков, когда мы просто не можем отличить, например, даже визуальную или голосовую информацию, которая идет, и это чревато серьезными провокациями. Стороны сейчас, самые разные страны, обвиняют друг друга в создании каких-то сетевых платформ, организованного системного влияния на политическую ситуацию друг друга. И, например, если нас они пытались каким-то образом критиковать, обвинять в конспирологии, когда мы предъявляли прямые доказательства того, что в наши внутренние дела вмешиваются западные страны через информационные вбросы, мы видим, как сейчас они нас обвиняют. И на этот раз действительно эти обвинения ничем не подкреплены".

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в г. Минске:

"На полях конференции действительно будет обсуждаться очень важный вопрос. Это роль женщин в укреплении мира и безопасности. И есть о чем поговорить, потому что прошло 26 лет уже с того времени, когда была принята резолюция Совета Безопасности ООН 1325, как мы ее называем, 'Женщины, мир и безопасность'. И там прописаны конкретные задачи, которые стоят перед мировыми лидерами и мировым сообществом. Но эти задачи практически не решены, что и подчеркнул генеральный секретарь ООН. Сегодня женщины почти половина человечества. И принимать решения нельзя без мнения женщин. И мы сегодня гордимся нашей страной, нашей Беларусью. И этот год - это год белорусской женщины. И, естественно, мы покажем и наши достижения".

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы говорим о тех вещах, которые связаны с безопасностью и с миром. Это все напрямую связано с обстановкой, которая складывается в мире вокруг Республики Беларусь, обстановкой, которую наш глава государства четко обозначил одним таким емким словом - безумие. И, конечно же, те предложения, которые исходили от нас, от Республики Беларусь, озвученные не раз главой государства, - мир. Это то, что сегодня необходимо. Диалог - это то, что нужно сегодня для того, чтобы не скатиться к катастрофе".