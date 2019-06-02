Одной из победительниц шоу "Голос. Дети" стала 11-летняя белоруска

Напоследок о нашем талантливом будущем, которое, несмотря на интриги и скандалы зарубежного шоу-бизнеса, покоряет международные площадки. И доказывает: деньги и пиар не поют. Речь о юных белорусках, которые достойно и успешно выступили на телевизионных конкурсах "Голос. Дети". На прошлой неделе наши российские коллеги разрешили скандал длиною в месяц. Вы наверняка следили за этим: итоги зрительского голосования на детском "Голосе" и организаторы, и зрители признали купленными. Такого количества СМС (а это сотни тысяч) не фиксировали за всю историю шоу в России. Эксперты назвали голосование аномальным и в ночь после финала приступили к проверке. В результате факт накрутки был подтвержден, а итоги "Голоса" сразу же аннулировали. И чтобы довести конкурс до логической точки и объявить имя триумфатора, повторно провели финал. Правда, уже без звонков, сообщений и жюри. Креативная группа проекта признала каждого финалиста победителем. Одной из победительниц стала и минчанка Мариам Абделькадер. 11-летняя белоруска на слепом прослушивании влюбила в себя всех наставников, выбрала Пелагею и с ней дошла до финала.

