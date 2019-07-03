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Сегодня одной из самых ярких частей парада будет проход военной техники
А мы продолжаем рассказывать о том, как празднует Беларусь День Независимости. Одной из самых ярких частей парада сегодня будет проход военной техники. В этом году в механизированной колонне задействовано около 300 единиц - это передовые образцы, которые находятся на вооружении Беларуси и других стран мира, а также новинки военной промышленности. Пока танки, гаубицы, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня стоят в военном городке Уручье.
Оттуда на прямую связь с нами выходит Владимир Королев.
Добрый день! С Днем Независимости и вас! Несмотря на то, что до парада остается чуть более 5 часов, у военных вовсю кипит работа. Сейчас мы находимся на окраине Минске. Здесь, на улице Стариновской, прямо на наших глазах выстраивается колонна техники.
У военных все четко! Техника выстраивается именно в том порядке, в каком и будет идти на параде, здесь ошибки быть не должно. Всего в механизированной колонне будет задействовано более 280 единиц военной техники.Традиционно парад будет открывать танк Т-34-85. Именно такая модель 75 лет назад - 3 июля 1944 года - одной из первой ворвалась в Минск. За фронтовой 34-й пойдут современные образцы - модернизированные танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Автомобили повышенной проходимости, реактивные системы залпового огня, бронеавтомобили и многое-многое другое. Завершат механизированную колонну самые мощные образцы - новые зенитные ракетные комплексы БУК, ОСА, ТОР-М2, а также модернизированные С-300. Специальные гости - российский комплекс "Искандер".
Стоит отметить, что на время следования военной техники отсюда до места проведения парада в район стелы "Минск - город-герой" ГАИ частично ограничит движение транспорта.
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