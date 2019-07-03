Сегодня одной из самых ярких частей парада будет проход военной техники

А мы продолжаем рассказывать о том, как празднует Беларусь День Независимости. Одной из самых ярких частей парада сегодня будет проход военной техники. В этом году в механизированной колонне задействовано около 300 единиц - это передовые образцы, которые находятся на вооружении Беларуси и других стран мира, а также новинки военной промышленности. Пока танки, гаубицы, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня стоят в военном городке Уручье.



Оттуда на прямую связь с нами выходит Владимир Королев.



Добрый день! С Днем Независимости и вас! Несмотря на то, что до парада остается чуть более 5 часов, у военных вовсю кипит работа. Сейчас мы находимся на окраине Минске. Здесь, на улице Стариновской, прямо на наших глазах выстраивается колонна техники.