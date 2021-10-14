Офицер спас солдата срочной службы под Слонимом

В военной части под Слонимом военнослужащий уронил гранату в окоп - руководитель занятия в считанные секунды оттащил парня за пределы окопа и закрыл его своим телом. Офицер получил незначительные травмы, солдат-срочник не пострадал. Сегодня старший лейтенант Алексей Харламов проходит лечение в госпитале.



Как сообщили в Минобороны, инцидент произошел 13 октября в 11-й отдельной механизированной бригаде на занятии по огневой подготовке при выполнении упражнения по метанию ручной гранаты.