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Офицер спас солдата срочной службы под Слонимом

В военной части под Слонимом военнослужащий уронил гранату в окоп - руководитель занятия в считанные секунды оттащил парня за пределы окопа и закрыл его своим телом. Офицер получил незначительные травмы, солдат-срочник не пострадал. Сегодня старший лейтенант Алексей Харламов проходит лечение в госпитале.

Как сообщили в Минобороны, инцидент произошел 13 октября в 11-й отдельной механизированной бригаде на занятии по огневой подготовке при выполнении упражнения по метанию ручной гранаты.



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Врачи говорят, что через две недели офицер Харламов уже будет в строю. Несмотря на устав и обязанность, старший лейтенант, бесспорно, герой. Он проявил высочайшее мужество и выдержку и успел принять правильное решение в считанные секунды.

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