Офицеры и работники Военной академии провели автопробег в поддержку мира и стабильности

В Минске офицеры и работники Военной академии Беларуси накануне провели автопробег в поддержку мира и стабильности. По главным проспектам и улицам столицы проехало свыше 100 автомобилей с государственной символикой - флагом страны и города Минска.Подобный автопробег проводился впервые, впрочем, сами офицеры и работники Военной академии не исключают и впредь организовывать подобные мероприятия.



