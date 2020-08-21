ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Офицеры и работники Военной академии провели автопробег в поддержку мира и стабильности

В Минске офицеры и работники Военной академии Беларуси накануне провели автопробег в поддержку мира и стабильности. По главным проспектам и улицам столицы проехало свыше 100 автомобилей с государственной символикой - флагом страны и города Минска.Подобный автопробег проводился впервые, впрочем, сами офицеры и работники Военной академии не исключают и впредь организовывать подобные мероприятия.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все