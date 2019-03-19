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Офицеры Вооруженных сил Беларуси и России проводят совместную штабную тренировку

Офицеры Вооруженных сил Беларуси и России проводят совместную штабную тренировку объединенного командования региональной группировки войск. В маневрах также задействованы оперативные группы командования ВВС и войск ПВО, сил специальных операций, управления оперативных командований, штабов зон территориальной обороны, республиканских органов госуправления. Подобные тренировки позволяют повысить слаженность и оперативную совместимость личного состава при взаимодействии с другими воинскими формированиями.

Тренировка является начальным этапом подготовки к совместным оперативным учениям Вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019". Маневры пройдут в сентябре на территории России.

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