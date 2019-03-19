Офицеры Вооруженных сил Беларуси и России проводят совместную штабную тренировку объединенного командования региональной группировки войск. В маневрах также задействованы оперативные группы командования ВВС и войск ПВО, сил специальных операций, управления оперативных командований, штабов зон территориальной обороны, республиканских органов госуправления. Подобные тренировки позволяют повысить слаженность и оперативную совместимость личного состава при взаимодействии с другими воинскими формированиями.