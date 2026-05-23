Парламентская делегация Алжира впервые прибыла с визитом в Беларусь. Гости пробудут у нас до 26 мая. За это время планируется посетить промышленные и сельскохозяйственные предприятия, культурно-исторические объекты. 23 мая парламентарии крупнейшего африканского государства ознакомятся с экспозициями музея Великой Отечественной войны.