Парламентская делегация Алжира впервые прибыла с визитом в Беларусь. Гости пробудут у нас до 26 мая. За это время планируется посетить промышленные и сельскохозяйственные предприятия, культурно-исторические объекты. 23 мая парламентарии крупнейшего африканского государства ознакомятся с экспозициями музея Великой Отечественной войны.

флаг Алжира

Уже в начале предстоящей рабочей недели обсудят широкий спектр вопросов межпарламентской работы, а также двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Намечается подписание меморандума о сотрудничестве между Палатой представителей Национального собрания Беларуси и Национальным народным собранием парламента Алжирской Народной Демократической Республики.

