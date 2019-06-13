Официально открыт отремонтированный участок трассы Минск - Гродно

Сегодня официально открыли отремонтированный участок трассы Минск - Гродно. На четырехполосной магистрали построили 9 развязок, 27 мостов и путепроводов. Проложены новые коммуникации. К слову, дорогу ремонтировали в том числе и из элементов старой. Например, переработанный железобетон уложили в основании дорожной подушки. На сэкономленные деньги отремонтировали ухабистые участки этой трассы ближе к Минску.



Реконструкция автомобильной дороги обошлась в 230 миллионов долларов. Некоторые мелкие работы еще продолжатся, но они не потребуют перекрытия движения по трассе.



