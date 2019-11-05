3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Официальное начало сегодня дадут 12-й Белорусской антарктической экспедиции
В нее отправятся 10 человек. Каждому участнику определены задачи по основной и смежным специальностям. Будут отобраны пробы и образцы природных материалов и проведен большой комплекс исследований. Кроме того, специалисты продолжат развивать инфраструктуру базы. Акцент - на введение в эксплуатацию станции спутниковой связи, которая обеспечит безлимитный доступ в интернет и прием нескольких каналов телевидения. Ученые продолжат совершенствовать систему отапливаемого водопровода. А к концу сезона прибудет генеральный груз - три секции Белорусской антарктической станции: жилая, лабораторная и хирургия. Но, пожалуй, главной особенностью станет участие трех белорусов в смежных экспедициях - болгарской, турецкой и российской.
Вылет участников Антарктической экспедиции запланирован на 8 ноября
Официальные мероприятия по отправке 12-й Белорусской антарктической экспедиции пройдут сегодня в Национальной академии наук. Сам вылет основной части участников - 8 ноября. Ученые доберутся до полярной базы "Гора Вечерняя" международными и местными антарктическими рейсами.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
Могут ли жильцы потребовать изменения графика вывоза мусора, разъяснил министр ЖКХ
Мининформ Беларуси выявил нарушения закона о СМИ на пяти интернет-ресурсах
Возможно, будут покушения на людей - эксперт о рисках на будущих президентских выборах в Беларуси
Лукьянов: Белорусская молодежь развивает, созидает и только строит, но никогда не разрушает
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва