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Официальное начало сегодня дадут 12-й Белорусской антарктической экспедиции

В нее отправятся 10 человек. Каждому участнику определены задачи по основной и смежным специальностям. Будут отобраны пробы и образцы природных материалов и проведен большой комплекс исследований. Кроме того, специалисты продолжат развивать инфраструктуру базы. Акцент - на введение в эксплуатацию станции спутниковой связи, которая обеспечит безлимитный доступ в интернет и прием нескольких каналов телевидения. Ученые продолжат совершенствовать систему отапливаемого водопровода. А к концу сезона прибудет генеральный груз - три секции Белорусской антарктической станции: жилая, лабораторная и хирургия. Но, пожалуй, главной особенностью станет участие трех белорусов в смежных экспедициях - болгарской, турецкой и российской.

Вылет участников Антарктической экспедиции запланирован на 8 ноября


Официальные мероприятия по отправке 12-й Белорусской антарктической экспедиции пройдут сегодня в Национальной академии наук. Сам вылет основной части участников - 8 ноября. Ученые доберутся до полярной базы "Гора Вечерняя" международными и местными антарктическими рейсами.

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