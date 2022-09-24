Происшествие в ТЦ Dana Mall в Минске - официальный комментарий Минздрава

В связи с обращениями граждан сообщаем, что на происшествие в столичный торговый центр Dana Mall выехали одна реанимационная и четыре линейные бригады скорой медицинской помощи, сообщает телеграм-канал "Официальный Минздрав".



По предварительной информации медицинских специалистов, в связи с перегрузкой лифтовой системы в ТЦ произошла экстренная остановка кабины. Около 20 человек, которые находились внутри, сразу же после того, как были открыты двери кабины, получили помощь прибывших на место происшествия специалистов скорой медицинской помощи. По предварительной информации, сейчас все потерпевшие осматриваются медиками и тем, кому это было необходимо, оказывается медицинская помощь.



Напомним, что сегодня, 24 сентября, в минский ТЦ Dana Mall со своим выступлением прибыла юная российская блогерша, модель, певица Милана Хаметова.



Фото:dana-mall.com

