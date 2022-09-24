3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Происшествие в ТЦ Dana Mall в Минске - официальный комментарий Минздрава
В связи с обращениями граждан сообщаем, что на происшествие в столичный торговый центр Dana Mall выехали одна реанимационная и четыре линейные бригады скорой медицинской помощи, сообщает телеграм-канал "Официальный Минздрав".
По предварительной информации медицинских специалистов, в связи с перегрузкой лифтовой системы в ТЦ произошла экстренная остановка кабины. Около 20 человек, которые находились внутри, сразу же после того, как были открыты двери кабины, получили помощь прибывших на место происшествия специалистов скорой медицинской помощи. По предварительной информации, сейчас все потерпевшие осматриваются медиками и тем, кому это было необходимо, оказывается медицинская помощь.
Напомним, что сегодня, 24 сентября, в минский ТЦ Dana Mall со своим выступлением прибыла юная российская блогерша, модель, певица Милана Хаметова.
Фото:dana-mall.com
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов