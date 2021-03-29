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Официальный трансфер в Национальный аэропорт Минск
Близится сезон летних отпусков, и многие мечтают провести это время у теплого моря. А наилучший способ добраться - авиаперелет. Но возникает вопрос, как попасть на нужный рейс. Большинство граждан пользуется для этого услугами такси. Это верное решение, но важно выбрать надежного перевозчика, чтобы добраться без задержек и не переплатить за поездку.
Служба "Родное такси" предлагает наиболее удобный и быстрый способ такой перевозки - это такси в аэропорт. Мы организуем трансфер по всей стране, без исключения.
Только наша компания имеет статус официального трансфера минского аэропорта, ни у кого больше такого нет. Все потому, что мы соответствуем высоким стандартам обслуживания. Сотрудники нашей службы делают все от них зависящее, чтобы клиенты остались довольны. Мы предоставляем автомобиль любого класса: стандарт, бизнес, VIP - выбор за вами. А для больших групп можно заказать минивэн или микроавтобус, что позволит всем сразу добраться до места без лишних трат на вторую машину.
Оплата
- наличными;
- банковской картой;
- телефоном (Apple Pay, Google Pay);
- по безналичному расчету, в том числе через систему ЕРИП.
Таким образом, мы принимаем фактически все способы оплаты, которые доступны в стране. Выбор зависит только от клиента. Например, если он привык к наличным - нет проблем. Удобнее воспользоваться картой или телефоном - пожалуйста. В автомобилях установлены платежные терминалы, они всегда к вашим услугам.
Важно, что оплата осуществляется не до поездки, а только после нее, когда автомобиль прибыл в пункт назначения. Вдобавок пассажир получит расчетный документ. Он может быть необходим, например, людям, находящимся в командировке, для предъявления в бухгалтерию.
Сотрудничество с организациями
ООО "Родное такси" предоставляет услуги не только физическим лицам, но и организациям. Мы возьмем на себя все хлопоты, связанные доставкой сотрудников как в аэропорт, так и в гостиницу, организуем встречу ваших гостей по прилете, а также транспорт для различных мероприятий.
По вопросам вызова такси, заказа трансфера или предоставления иных транспортных услуг можно обращаться по телефонам +375 33398 73 73 и +375 29117 73 73. Подробнее ознакомиться с информацией о нас можно на сайте: https://transfer-airport-minsk.by.
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