Офсетная бумага и легкий переплет: новые школьные учебники снизят нагрузку на зрение и вес портфеля

К 1 сентября в Беларуси переизданы 27 учебников и пособий. Новинкой станет руководство по основам безопасности жизнедеятельности.

К новому учебному году полиграфкомбинат имени Якуба Коласа издаст почти 2 млн экземпляров учебников и пособий в твердом переплете. Всего же к новому сезону подготовлено 28 изданий.

Первые учебники в республике создавались на серой, тонкой и шершавой бумаге, имели мелкий шрифт и быстро рвались. Иллюстраций было немного, а о наличии графики или QR-кода и вовсе не знали.

Современное учебное пособие для школьников содержит схемы, таблицы, яркие картинки, а еще оно наполнено содержательными и яркими деталями о Беларуси.

Полиграфкомбинат имени Якуба Коласа закрывает основной объем школьного книгоиздания страны. Акцент делается на прочности, безопасности и качестве. В 2026 году требования к производству стали строже: от специальной офсетной бумаги, которая снижает нагрузку на зрение, до легкого интегрального переплета, чтобы учебник не был непосильной ношей.

До того как учебник попадает в руки школьника, он проходит строгий технологический цикл.

Валентина Мисюра, мастер печатного цеха ОАО "Полиграфкомбинат имени Якуба Коласа":

"Технологический процесс печатания книги начинается с подготовки материалов. Для печатной машины это в первую очередь бумага. Бумага флатуется, режется на нужный формат, подается на печатную машину. Что касается качества печати, то должно быть совмещение красок, соответствие плотности печатания, не должно быть липнущих печатных элементов. Далее продукция поступает на фальцовку. Лист фальцуется на фальцмашинах и поступает в переплетный цех. Там уже идет подборка, шитье, приклейка форзаца".

Система максимально автоматизирована: компьютер сам контролирует соответствие цвета красок, сигнализирует о недочетах. За 8-часовую смену печатается порядка 66 тыс. листов.

Общее количество учебников и пособий в твердом переплете к 1 сентября составит 2 млн экземпляров, в том числе порядка 300 тыс. - в мягком. Для слабовидящих детей со шрифтом Брайля напечатают почти 500 школьных книг.

Также выпущено и отгружено в торговую сеть более 700 тыс. тетрадей, столько же дневников и более 45 тыс. альбомов для рисования.

Полиграфкомбинат - единственный в стране, где издаются бумажно-беловые товары в интегральном переплете.

К 1 сентября в Беларуси подготовлено одно новое пособие (основы безопасности жизнедеятельности для 4 класса) и 27 переиздано. В физику и химию добавлены жизненные задачи и проекты, в географию - свежая статистика, а в информатику - тема искусственного интеллекта. Главным изменением стала интеграция национального контекста во все предметы: в задачи, тексты и примеры включены сведения о культуре, истории, ИТ-продуктах и брендах суверенной Беларуси.

Для родителей вопрос стоимости школьных книг традиционно находится на государственном контроле. Размер платы рассчитывается, исходя из базовой величины. С 1 января 2026 года она составляет 45 рублей. Так, для учащихся 1-11 классов плата за учебники составляет 22,50 белорусского рубля. Для школьников из многодетных семей - 11 рублей 25 копеек, для дошкольников - 9 рублей. Дети-сироты, а также оставшиеся без попечения родителей и школьники с особенностями имеют право на бесплатное пользование учебными пособиями.

Сотни тонн свежей полиграфии - это надежный фундамент предстоящего школьного года. Беларусь входит в новый учебный сезон в полной готовности: с понятными учебниками, равными возможностями и четким ориентиром на качественное образование для каждого белоруса.