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Офшоры - инструмент отмывания денег или дыра мировой экономики?

Офшоры - инструмент отмывания денег или дыра мировой экономики?

Что такое зона вне закона и почему над ней никогда не садится финансовое солнце? Тихая гавань, райские острова, где можно все и за это ничего не будет. Офшоры - инструмент отмывания денег, честная заначка или дыра мировой экономики?

Ежегодно десятки триллионов долларов оказываются вне налоговых радаров, вне банковской системы и вне имен и паспортов. Чем опасны офшоры, как работают серые схемы и почему нечестные на руку бизнесмены и политики пытаются их создавать? Разбираемсяв "Понятной политике".

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