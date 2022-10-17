Террорист Автухович осужден на 25 лет

В общей сложности приговором Гродненского областного суда Николай Автуховичу назначено лишение свободы на срок 25 лет (отбывание наказания первые 5 лет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима), со штрафом в размере 1 тыс. базовых величин.

Также приговором суда Николай Автухович лишен звания старшего прапорщика в отставке.



Вынесен приговор и Павлу Резановичу, передает корреспондент БЕЛТА.

Павел Резанович обвинялся по нескольким статьям уголовного кодекса: ч.3 ст.285, ч.1 ст.14 и ч.2 ст.357, ч.1 ст.13, ч.3 ст.289, ч.4 ст.295 Уголовного кодекса. Среди них создание и участие в преступной организации, покушение на преступление, захват либо удержание государственной власти неконституционным путем, приготовление к преступлению, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и акте терроризма.



Согласно следствию, Николай Автухович давал указания Павлу Резановичу, который являлся должностным лицом - заведующим сектором отдела принудительного исполнения Московского района Бреста. Обвиняемый, используя свои служебные полномочия, получал из информационных ресурсов МВД сведения, необходимые для осуществления преступной деятельности. Он предоставлял Николаю Автуховичу личные данные сотрудников правоохранительных органов, попавших в поле зрения членов преступной группы, осуществлял подготовку и проведение актов терроризма в отношении сотрудников правоохранительных органов на территории Беларуси.



Приговором суда Павлу Резановичу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима со штрафом 800 базовых величин.







Любови Резанович назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима со штрафом 600 базовых величин. Сергей Резанович приговорен к лишению свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима со штрафом 600 базовых величин.



Владимиру Гундарю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в условиях усиленного режима со штрафом 800 базовых величин.

Павлу Саве назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а также штраф 700 базовых величин.







Ольга Майорова приговорена к лишению свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в условиях общего режима со штрафом 800 базовых величин.

Виктору Снегуру назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в условиях строгого режима со штрафом 800 базовых величин.



Галина Дербыш приговорена к лишению свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в колонии условиях общего режима со штрафом 700 базовых величин.

Ирине Мельхер назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима со штрафом 700 базовых величин.

Ирину Горячкину приговорили к лишению свободы на срок 6 лет 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом 300 базовых величин.



Cудебный процесс начался 18 мая.

Среди инкриминируемых Н. Автуховичу деяний - измена государству, содействие в террористической деятельности, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, покушение на захват власти неконституционным путем, создание преступной организации, разжигание расовой, национальной, религиозной вражды или розни, а также ряд других составов преступлений, таких как контрабанда и акт терроризма.



Судебный процесс вел Гродненский областной суд, в уголовном деле более 65 томов.

