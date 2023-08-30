Оглашены приговоры обвиняемым в нападении на сотрудников дипмиссии в Лондоне

Обвиняемые в нападении на сотрудников посольства Беларуси в Великобритании приговорены к срокам до 10 лет колонии, сообщает БЕЛТА.

По совокупности преступлений Вадим Боговков и Максим Зуев приговорены к 10-ти, Сергей Рябушко и Александр Напреенко - к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Как отметил в комментарии журналистам государственный обвинитель Александр Король, поскольку государство пребывания (Великобритания) самоустранилось от выполнения Венских конвенций, от дипломатических, консульских сношений, не приняло никаких мер по предупреждению посягательств на личность, свободу, достоинство сотрудников белорусского посольства, по защите здания представительства от незаконного вторжения или повреждения его имущества, соответственно, лица, которые совершили преступные противоправные действия, не понесли никакой ответственности в Великобритании. Уголовное дело расследовалось в Беларуси и рассмотрено в порядке специального производства.

Судом доказано, что Боговков и Зуев применили насилие и угрожали его применением в отношении сотрудников посольства Беларуси в Великобритании, а также все четверо умышленно повредили здание посольства, причинив государству ущерб в особо крупном размере. Они же признаны виновными в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности. Преступление совершено группой лиц с применением насилия и повлекло иные тяжкие последствия.

Как сообщалось, вечером 19 декабря 2021 года фигуранты напали на сотрудников посольства Беларуси в Великобритании и забросали куриными яйцами фасад здания посольства. Уголовное дело рассматривается в порядке специального производства.

Согласно обвинению, озвученному в ходе первого судебного заседания, ущерб Беларуси составил 4897,68 БВ.

Приговор еще может быть обжалован и опротестован.

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