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"Огнепальные" иконы Ветки презентуют в Национальном художественном музее
Реликвии Ветковской школы иконописи "запылали" в стенах Национального художественного. Премьерный проект - это итог 19-летнего исследования того, как мастера известного иконописного центра и старообрядцы "отзеркалили" пожары и катаклизмы. 40 работ оригинальны и минимально отреставрированы. "Огненные" лики Богоматери 17-го века, фрагменты росписи старой церкви, десятки резных киотов - все когда-то было частной собственностью и до сих пор фиксируется под грифом "Сделано в Ветке".
Официально экспозиция с памятниками музеев Ветки, Гомеля и Бреста откроется завтра. Ближайшие два месяца в афише художественного - кураторские часы и лекции по наследию крупного иконописного центра.
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