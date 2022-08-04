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Огнестрельное ранение во время мероприятий боевой подготовки получил белорусский срочник

Огнестрельное ранение во время мероприятий боевой подготовки получил белорусский срочник

"В ходе выполнения мероприятий боевой подготовки военнослужащий срочной службы одного из механизированных подразделений получил огнестрельную травму", - пишет mlyn.by со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.

В настоящее время солдату оказана медицинская помощь.

Комиссия Министерства обороны вместе с представителями правоохранительных органов проводит проверку, направленную на установление обстоятельств произошедшего.


Фото pixabay.com

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