Огонь II Европейских игр прибыл в Ботанический сад

Мы продолжаем следить за приближением к стадиону "Динамо" эстафеты огня "Пламя мира".



Сегодня новый маршрут у континентального пробега. Главный символ ІІ Европейских игр факелоносцы пронесут по знаковым культурным объектам Минска. Основные остановки - Центральный ботанический сад, Большой театр, парк Победы.



Таким образом "пламенная эстафета" соединит проспекты Независимости и Победителей. Наша съемочная группа не отстает от эстафеты. На прямую связь выходит Юлия Токарь (прямое включение).



Доброго дня! Мы находимся в Центральном ботаническом саду. Сюда уже прибыла первая делегация факелоносцев, и здесь развернулось красочное шоу.



Ждем следующего старта. Первым на эту дистанцию выйдет хоккеист, заслуженный мастер спорта Беларуси Алексей Калюжный. Он и продолжит огненный пробег. Марафон подхватит юная модель, представитель проекта "Семья для каждого" Татьяна Филонец. Есть и почетные гости -посол Италии в Беларуси Марио Бальди, который в очередной раз подчеркнет, что "Пламя мира" сближает Минск и Рим.



Сегодня "Пламя мира" пронесут 23 факелоносца. Это спортсмены мирового уровня: Марина Арзамасова, Мелитина Станюта - они подхватят эстафету в парке Победы. А до этого пылающий факел заглянет в Большой театр, где его встретят Валентин Елизарьев и Светлана Боровская. Мы тоже на дистанции, так что самые яркие кадры увидите в наших следующих выпусках.



