Огонь II Европейских игр продолжает шествие по знаковым местам Беларуси

Участники эстафеты уже преодолели большую часть пути. "Пламя мира" вчера встретили в Гомеле.



Огонь побывал на крупнейшей кондитерской фабрике Беларуси, в жемчужине региона – дворцово-парковом ансамбле Румянцевых-Паскевичей - и на смотровой башне. Факелоносцы пробежали по магистралям областного центра и побывали у памятных композиций. А на главной площади Гомеля пламя встречали 8 000 человек.



Сегодня «Пламя мира» согреет сердца маленьких пациентов областной детской больницы. После факелоносцы отправятся на кузницу белорусских комбайнов. Также побывают на нефтедобывающих и строительных предприятиях Гомеля.