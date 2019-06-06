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Огонь II Европейских игр продолжает шествие по знаковым местам Беларуси
Участники эстафеты уже преодолели большую часть пути. "Пламя мира" вчера встретили в Гомеле.
Огонь побывал на крупнейшей кондитерской фабрике Беларуси, в жемчужине региона – дворцово-парковом ансамбле Румянцевых-Паскевичей - и на смотровой башне. Факелоносцы пробежали по магистралям областного центра и побывали у памятных композиций. А на главной площади Гомеля пламя встречали 8 000 человек.
Сегодня «Пламя мира» согреет сердца маленьких пациентов областной детской больницы. После факелоносцы отправятся на кузницу белорусских комбайнов. Также побывают на нефтедобывающих и строительных предприятиях Гомеля.
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