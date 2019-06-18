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Огонь II Европейских игр сегодня озарил улицы Минска



Таким образом огонь II Европейских игр передаст пламенный привет и многочисленным телезрителям программы "Главный эфир" уже в это воскресенье.

Уже завтра на стадионе "Динамо"с полудня стартует телемарафон II Европейских игр. Мобильная студия Агентства теленовостей ежедневно будет освещать каждое событие большого спортивного праздника в режиме нон-стоп.

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