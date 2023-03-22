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"Огонь памяти" сестер Хатыни передан в мемориальный комплекс
"Огонь памяти" с мест сожженных деревень - сестер Хатыни - передан в мемориальный комплекс. Это итоговая локация акции Белорусского союза женщин, она охватила каждый регион нашей страны.
Возлагаем цветы и зажигаем огоньки памяти в лампадах во всех сожженных деревнях, потому что Хатынь - это символ всех сожженных деревьев на территории Беларуси. Больше 200 населенных пунктов прекратили свое существование, были сожжены дотла вместе с их жителями. Поэтому, конечно, мы хотели, чтобы помнили каждого и помнили о каждом, а Хатынь уже как символ просто примет от нас этот огонь памяти, огонь, наверное, такая частичка души каждой женщины.
Живые цветы легли к мемориалу как символ того, что память жива в сердцах каждого.
Тех, кто называют нашу страну агрессором, нужно привести сюда, в Хатынь, и показать, что сделали 80 лет назад с нашими жителями, жителями нашей республики, жителями всего Советского Союза, действительно агрессоры, которые издевались над нашими жителями, издевались над нашими детьми. И сегодня 80 лет - это День памяти жертв той страшной войны.
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