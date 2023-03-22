"Огонь памяти" сестер Хатыни передан в мемориальный комплекс

Возлагаем цветы и зажигаем огоньки памяти в лампадах во всех сожженных деревнях, потому что Хатынь - это символ всех сожженных деревьев на территории Беларуси. Больше 200 населенных пунктов прекратили свое существование, были сожжены дотла вместе с их жителями. Поэтому, конечно, мы хотели, чтобы помнили каждого и помнили о каждом, а Хатынь уже как символ просто примет от нас этот огонь памяти, огонь, наверное, такая частичка души каждой женщины.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин