Огонь в золотой чаше стадиона "Динамо" угас, но оставил в сердцах трепетные эмоции и воспоминания

Да, церемония закрытия стала не менее яркой, чем сами Игры. Весь стадион, тысячи атлетов и миллионы зрителей перед экранами стали свидетелями зрелищного действа. Своими впечатлениями многие делились и в социальных сетях. Эмоции праздника собрала Лидия Заблоцкая.



Фееричная точка поставлена. Огонь в золотой чаше стадиона "Динамо" угас, но оставил в сердцах многотысячной публики самые трепетные эмоции и воспоминания.



Торжественное закрытие мультиспортивного форума стало своеобразным продолжением церемонии открытия. Только теперь акцент был сделан на Беларусь современную. Под динамичные ритмы тех, кто родился здесь, зажигала вся арена.

Всего шоу длилось час сорок.

Яркое и традиционное начало - вынос флагов. Каждую из 50 стран-участниц представлял фронтмен сборной, атлет, который завоевал наибольшее количество наград. Белорусский флаг на "Динамо" вынесла Марина Литвинчук. У нее 4 медали: 2 золота, серебро и бронза.

Продолжил шоу парад атлетов. Это традиционная часть подобных спортивных форумов. Спортсмены, которые не щадили своих сил на аренах, смогли прочувствовать свою минуту славы еще раз. Но теперь их поддерживали сразу 22 тысячи человек. Энергетика зашкаливала.

После спортивного дефиле по ядру стадиона "Динамо" все спортсмены наблюдали за шоу с ВИП-мест - прямо с танцпола. Каждый чемпион с гордостью показывал журналистам свои медали.

О гостеприимстве Минска и Беларуси в целом говорили с восхищением.