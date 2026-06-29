Огороды под Гродно и сараи в Минске - земля стала предметом споров жителей и местных властей

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Чья в Беларуси земля и кто на ней на самом деле хозяин? Пожалуй, эти два вопроса в этой серии проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко" ключевые. Земельный конфликт развернулся сразу в двух регионах - Гродненском и Минском.

Например, под Гродно земля использовалась под личный огород местными жительницами Светланой и Галиной, в какой-то момент участок выставили на аукцион, ссылаясь на генплан застройки деревни.

В Минске же жители домов по адресам переулок Софьи Ковалевской и улице Попова записали видеообращение со следующим содержанием: "Обращаемся с открытым видеообращением к нашему Президенту Лукашенко Александру Григорьевичу. 3 апреля 2026 года ЖКХ Московского района города Минск разместил на сараях объявление о необходимости освобождения их от личных вещей в связи с предстоящим демонтажом".

Связано это, со слов ЖКХ и администрации Московского района столицы, с аварийным состоянием сооружений. Однако местные жители так не считают.

Вернемся в Гродненский район и к теме огородов. Сейчас на их месте стоит один практически готовый дом, второй на стадии фундамента. Но хозяйки не те женщины, которые записали видеообращение. Деревня Коробчицы считается пригородом Гродно. Стоит земля здесь от 25 тыс. белорусских рублей за участок. Но есть аукцион. И вот земля, о которой сейчас пойдет речь, бывший огород, обошелся новому владельцу в 66 тыс. рублей.

"Даже перед тем, как на аукцион прийти, я съездил в исполком, проверил все данные, как тут выставляются участки. Меня заверили, что людям надо только дать убрать свои огороды, и все будет свободно. Ну, как бы там было около 12 человек, 10 согласилось, а 2 потом отказались и решили бороться, мешать мне строить, то есть они заняли участок и не освобождали его", - поделился собственник земельного участка Алексей.

О том, что огороды на этом месте будут снесены, официальное решение было принято в 2004 году, когда для Коробчиц появился генплан застройки. Застройка шла постепенно, поэтому пока не дошли именно до этих соток, проблемы не было.

"В марте 2024 мы опять же написали заявление на узаконивание земли. И нам председатель сельского совета Лоско Татьяна Генриховна сказала, мол, не волнуйтесь, ваши земли остаются", - рассказала жительница д. Коробчицы Галина.

"Принять заявление в любом случае должна была и сказала, что будет ответ в положенный срок. То, что земля за ними сохранится, я не говорила. Как я могла говорить, если документы готовились для продажи с аукциона. Они хотели на постоянное. На постоянное дается или с аукциона для строительства дома, или в порядке нуждающихся", - пояснила председатель Коптевского сельского исполнительного комитета Татьяна Лоско.

"Они стали пользоваться этим земельным участком с разрешения колхоза в 1980-е годы, каких-то документов у них нет. Если бы были эти документы, были бы они учтены при принятии решения, но опять же в соответствии с законодательством должны быть соблюдены градостроительные нормы. А градостроительные нормы - это план застройки", - сказал начальник управления землеустройства Гродненского райисполкома Андрей Салкевич.

К выяснению обстоятельств подключились и милиция, и местные власти. В итоге в ноябре 2025 года землю уже окончательно передали новому собственнику, предложив Светлане и Галине, как и всем остальным огородникам, другой участок.

"Им предлагалась земля, но это было далековато, якобы ходить, поливать. Второй вариант тоже не понравился, якобы под линией электропередачи", - рассказала Татьяна Лоско.

"Они переживали за плодородную землю, которая на моем участке. Я сказал, что могу им перевезти этот грунт за свои деньги на новые участки. Никто ничего не захотел. Компромисса достигнуть не получилось в исполкоме вместе с ними", - отметил собственник земельного участка Алексей.

И такие условия были созданы для всех огородников. Всем предложили земли. Некоторые согласились перейти на другую территорию. Кто-то отказался, а кто-то все-таки остался на своей.

"Земля под огороды предоставляется во временное пользование, максимум на 10 лет. То есть на усмотрение исполкома участок земельный может быть предоставлен на 3, 5, 7, до 10 лет. И по истечении этого срока принимается решение о продлении. То есть если есть какие-то планы на использование этих земельных участков по другому назначению, пользование будет прекращено", - подчеркнул Андрей Салкевич.

Перенесемся в Минск. Пересечение переулка Софьи Ковалевской и улицы Попова. Предмет спора - сарай, который относится к близлежащим домам.

"Наши сараи были нужны нам как жилье. У нас квартиры все малогабаритные, 4 кв. м кухни, коридоры по одному, по два квадрата", - поделился житель Минска.

"Квартира, извините меня, 37 кв. м, у меня трое детей, я многодетная мама. И нужно что-то куда-то поставить, ЖЭС нас оповестил, что мы даже не можем в тамбуре поставить велосипед. А куда его ставить?" - пожаловалась минчанка.

Причина сноса сараев, как поясняют в администрации Московского района, - аварийное состояние этих сооружений.

"К этим домам при постройке пристраивалось на улице строение, которое было предназначено для хранения дров. К сожалению нашему, жители начали переустраивать эти сараи, потому что мы видели, что кто-то демонтировал перегородки внутри, которые являлись несущими, кто-то уже вместо сарая использовал его как гараж, хранил там свой автомобиль. И понимаем, что целостность всей этой конструкции была нарушена", - заявил глава администрации Московского района г. Минска Сергей Рубанов.

Но аварийными считают жители не сараи, а дома. "Никто ничего не ремонтировал, никому ничего здесь не надо было. Подъезды не закрываются, домофонов нет. Сюда может зайти кто угодно, что угодно, нигде ничего не оставить", - рассказала местная жительница.

"Мы где-то фасад начали ремонтировать, уже сейчас работы ведут. Местами кровельное покрытие будет сделано по необходимости. Это все проанализировано, составлены акты обследования и принято решение о необходимости выполнения работ. Это будет сделано до начала отопительного периода в этом году. На сегодняшний момент ремонт именно в подъезде выполняется за счет средств населения в полном объеме", - подчеркнул замдиректора ЖКХ №1 Московского района г. Минска Денис Федоров.

Что касается сараев, факт остается фактом. Сейчас эти постройки уже не годны для обслуживания. Вместо них предлагают сделать детскую площадку и поставить велогараж.

В этих двух историях законность не предмет спора. Все сделано по закону, но белорусы родные края любят, прикипают к своему уголку, и земле нужна хозяйская рука. Несколько квадратов тех самых сараев на вес золота для минчан, у которых маленькие квартиры. Где же еще хранить несезонные вещи? А та сотка земли в Гродно за столько лет, конечно, становится родной. Понятно, и зелень вкуснее, когда вырастил сам. Но и при этом не стоит забывать, что городская среда должна развиваться, становиться комфортнее, безопаснее.

Так как быть с этим? Нужно уметь разговаривать, слушать и слышать, договариваться. Ведь для этого и есть власть на местах, чтобы этот диалог состоялся, чтобы находить тот самый компромисс, как бы ни было сложно. И не доводить до того, когда крик души прозвучит на весь TikTok.