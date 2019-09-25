Ограбление в Вене - полиция ищет белоруса

В Вене ограбили ювелирный магазин. По информации австрийских СМИ, одним из участников преступления может быть белорус. После того, как налетчики вынесли драгоценности, они уехали на автомобиле. Позже полиция нашла транспорт, который зарегистрирован на имя гражданина нашей страны. Не исключено, что автомобиль могли угнать.