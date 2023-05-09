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Ограничение движения и работа общественного транспорта в Минске 9 мая

Ограничение движения и работа общественного транспорта в Минске 9 мая

В связи с праздничными мероприятиями 9 Мая в Минске частично будет ограничено движение. В первую очередь это касается площади Победы.

С 15:00 до окончания торжеств на площади Победы вводится временное ограничение движения транспорта, за исключением общественного. По проспекту Независимости - от улицы Ленина до проспекта Машерова - общественный транспорт будет следовать без остановок.

С 17:00 движение всех видов транспорта полностью закроют на некоторых участках.

Что касается работы общественного транспорта, то количество автобусов будет увеличено. Правда, при этом маршруты некоторых врайоне Независимости, Машерова, Козлова, Первомайской и Победителейбудут скорректированы.

Так, уДворца спорта9 Мая общественный транспорт не будет останавливаться вообще с8:00 и до 23:00. Дорожная милиция рекомендует не пользоваться личным транспортом, потому как трафик в городе будет крайне сложным. С парковкой также в центре возникнут проблемы.

Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее выбирать маршруты движения с учетом временных ограничений. Не исключены введения отдельных ограничений движения на улицах, прилегающих к проведению праздничных фейерверков. Возможно, что на этих участках будет ограничена остановка и стоянка транспорта в целях безопасности.

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