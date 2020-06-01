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Ограничения на посещение лесов сняты на всей территории Беларуси

Ограничения на посещение лесов сняты на всей территории Беларуси

"В Беларуси прошли дожди, и пожароопасная обстановка стабилизировалась, снизился класс пожарной опасности. Так что сейчас нет оснований для ограничительных мер. Райисполкомы по ходатайству лесохозяйственных учреждений оперативно сняли ограничения на посещение лесов", - рассказали в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

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