Ограничения на посещение лесов введены в Гродненской и Брестской областях

По состоянию на утро 21 апреля, ограничения введены в Вороновском, Лидском, Островецком, Ошмянском и Сморгонском районах Гродненской области, а также в Ляховичском районе Брестской области. В остальных областях запретов и ограничений на посещение лесной местности нет.