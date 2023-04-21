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Ограничения на посещение лесов введены в Гродненской и Брестской областях
В двух областях Беларуси введены ограничения на посещение лесов, пишет БЕЛТА.
По состоянию на утро 21 апреля, ограничения введены в Вороновском, Лидском, Островецком, Ошмянском и Сморгонском районах Гродненской области, а также в Ляховичском районе Брестской области. В остальных областях запретов и ограничений на посещение лесной местности нет.
На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.
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