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Ограничения на посещение лесов введены в Гродненской и Брестской областях

Ограничения на посещение лесов введены в Гродненской и Брестской областях

В двух областях Беларуси введены ограничения на посещение лесов, пишет БЕЛТА.

По состоянию на утро 21 апреля, ограничения введены в Вороновском, Лидском, Островецком, Ошмянском и Сморгонском районах Гродненской области, а также в Ляховичском районе Брестской области. В остальных областях запретов и ограничений на посещение лесной местности нет.

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.

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