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Ограничения на посещение лесов введены во всех районах Минской области
Из-за жары напряженная ситуация в лесах Беларуси. Ограничения на посещение массивов введены во всех районах Минской области. Нельзя заезжать на личном транспорте. При этом сбор ягод и грибов пока разрешен. Делать это важно с особой осторожностью, соблюдая правила пожарной безопасности - не разжигать огонь и убирать за собой мусор, особенно стекло, которое может спровоцировать возгорание.
Важно соблюдать минимальные требования пожарной безопасности: не бросать зажженные спички, окурки от сигарет, не разводить костры.
Сотрудники лесных хозяйств следят за массивами при помощи камер видеонаблюдения, а также дронов. Территорию объезжают на авто- и мототехнике.
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