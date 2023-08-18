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Ограничения на посещение лесов введены во всех районах Минской области

Из-за жары напряженная ситуация в лесах Беларуси. Ограничения на посещение массивов введены во всех районах Минской области. Нельзя заезжать на личном транспорте. При этом сбор ягод и грибов пока разрешен. Делать это важно с особой осторожностью, соблюдая правила пожарной безопасности - не разжигать огонь и убирать за собой мусор, особенно стекло, которое может спровоцировать возгорание.

Важно соблюдать минимальные требования пожарной безопасности: не бросать зажженные спички, окурки от сигарет, не разводить костры.
Дмитрий Пинчук, начальник отдела Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения

Сотрудники лесных хозяйств следят за массивами при помощи камер видеонаблюдения, а также дронов. Территорию объезжают на авто- и мототехнике.

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