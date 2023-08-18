Ограничения на посещение лесов введены во всех районах Минской области

Из-за жары напряженная ситуация в лесах Беларуси. Ограничения на посещение массивов введены во всех районах Минской области. Нельзя заезжать на личном транспорте. При этом сбор ягод и грибов пока разрешен. Делать это важно с особой осторожностью, соблюдая правила пожарной безопасности - не разжигать огонь и убирать за собой мусор, особенно стекло, которое может спровоцировать возгорание.