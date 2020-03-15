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Ограничительные меры на границах начали действовать в Польше и Украине

Из-за коронавируса ограничительные меры на границах (в том числе и на транзитный проезд) начали действовать сегодня в Польше и Украине. Варшава ограничивает въезд и выезд с территории страны до 24 марта, но его могут продлить еще на 20 дней - в зависимости от ситуации.

В Украине закрыт въезд для иностранцев на две недели.

В понедельник к этим странам присоединятся Литва, Латвия и Чехия - они также ограничат доступ на свою территорию.

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