Ограничительные меры на границах начали действовать в Польше и Украине

Из-за коронавируса ограничительные меры на границах (в том числе и на транзитный проезд) начали действовать сегодня в Польше и Украине. Варшава ограничивает въезд и выезд с территории страны до 24 марта, но его могут продлить еще на 20 дней - в зависимости от ситуации.



