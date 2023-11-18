Огромное спасибо за труд! Витебская область чествует лучших аграриев

Легкого хлеба не бывает. Отрасль во многом зависит от природных условий. Это в первую очередь касается Витебской области. И надо сказать, что в этом непростом году все-таки в Витебской области получен достойный результат и область внесла свой вклад в республиканскую копилку. Конечно, за этим стоят люди. Искреннее огромное спасибо за их труд. Но, безусловно, ничего этого не произошло бы, если бы не было постоянного внимания и поддержки со стороны главы государства.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси