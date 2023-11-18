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Огромное спасибо за труд! Витебская область чествует лучших аграриев

В Витебской области чествовали людей, которые обеспечивают продовольственную безопасность региона и всей Беларуси.

В канун Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечены лучшие хлеборобы, животноводы, инженеры и зоотехники. Приветствие аграриям севера Беларуси направил Президент Александр Лукашенко. Позади не самый благоприятный для земледелия год, однако и в непростых условиях хлеборобы смогли получить достойный результат. С учетом зерновых, крестоцветных, крупяных культур, кукурузы собрано 810 тысяч тонн зерна. В лидерах Оршанский, Витебский, Толочинский, Поставский и Дубровенский районы. Они дали больше половины каравая Придвинья.

Это у меня уже двадцатая или двадцать первая уборочная, когда я самостоятельно работаю на комбайне. Урожай в этом году немного похуже, чем в прошлом, но мы старались, мы добились успеха. Хоть и праздник, но все равно отдыхать нам некогда.
Александр Зябко, механизатор ОАО "Боброво-Агро" Лепельского района

Еще зябь поднимаем, пока погодные условия позволяют, и будем готовиться к следующему сезону.

Поля у нас на Дубровенщине хорошие, красивые. И большое счастье их убирать. И огромное счастье, когда есть хлеб.
Андрей Шендрик, механизатор ОАО "Якубово-Агро" Дубровенского района
Легкого хлеба не бывает. Отрасль во многом зависит от природных условий. Это в первую очередь касается Витебской области. И надо сказать, что в этом непростом году все-таки в Витебской области получен достойный результат и область внесла свой вклад в республиканскую копилку. Конечно, за этим стоят люди. Искреннее огромное спасибо за их труд. Но, безусловно, ничего этого не произошло бы, если бы не было постоянного внимания и поддержки со стороны главы государства.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

В праздничный день лидеры сельскохозяйственного производства получили награды от областного исполнительного комитета, Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, Администрации Президента. Впервые на "Дожинках" чествовали тех, кто помогал аграриям убирать хлеб. Это работники городских организаций, которые на время страды сели за рули комбайнов и большегрузных машин.

В фойе концертного зала "Витебск" была организована выставка продукции перерабатывающих предприятий региона. Ярким финалом и общим подарком для всех стал концерт.

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