3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Огромное спасибо за труд! Витебская область чествует лучших аграриев
В Витебской области чествовали людей, которые обеспечивают продовольственную безопасность региона и всей Беларуси.
В канун Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечены лучшие хлеборобы, животноводы, инженеры и зоотехники. Приветствие аграриям севера Беларуси направил Президент Александр Лукашенко. Позади не самый благоприятный для земледелия год, однако и в непростых условиях хлеборобы смогли получить достойный результат. С учетом зерновых, крестоцветных, крупяных культур, кукурузы собрано 810 тысяч тонн зерна. В лидерах Оршанский, Витебский, Толочинский, Поставский и Дубровенский районы. Они дали больше половины каравая Придвинья.
Это у меня уже двадцатая или двадцать первая уборочная, когда я самостоятельно работаю на комбайне. Урожай в этом году немного похуже, чем в прошлом, но мы старались, мы добились успеха. Хоть и праздник, но все равно отдыхать нам некогда.
Еще зябь поднимаем, пока погодные условия позволяют, и будем готовиться к следующему сезону.
Поля у нас на Дубровенщине хорошие, красивые. И большое счастье их убирать. И огромное счастье, когда есть хлеб.
Легкого хлеба не бывает. Отрасль во многом зависит от природных условий. Это в первую очередь касается Витебской области. И надо сказать, что в этом непростом году все-таки в Витебской области получен достойный результат и область внесла свой вклад в республиканскую копилку. Конечно, за этим стоят люди. Искреннее огромное спасибо за их труд. Но, безусловно, ничего этого не произошло бы, если бы не было постоянного внимания и поддержки со стороны главы государства.
В праздничный день лидеры сельскохозяйственного производства получили награды от областного исполнительного комитета, Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, Администрации Президента. Впервые на "Дожинках" чествовали тех, кто помогал аграриям убирать хлеб. Это работники городских организаций, которые на время страды сели за рули комбайнов и большегрузных машин.
В фойе концертного зала "Витебск" была организована выставка продукции перерабатывающих предприятий региона. Ярким финалом и общим подарком для всех стал концерт.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ