Связь поколений через искусство. Огромную уличную картину о герое Брестской крепости начали рисовать в Бресте. Мурал с портретом Петра Гаврилова появится на улице, названной в его честь. Майор Петр Гаврилов - легенда Советской армии. Он возглавил последний и самый мощный очаг обороны Брестской крепости. На мурале будет военная фотография майора, знаменитый мемориал "Звезда" Брестской крепости, а также надпись "Мы помним". Высота изображения с 10-этажный дом. На такой объем понадобилось 150 баллонов краски со специальным стойким составом. Над созданием арт-объекта художники трудятся по 12 часов, чтобы успеть завершить картину к празднованию Дня освобождения Бреста. Его отметят 28 июля.