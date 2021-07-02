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Огромную уличную картину о герое Брестской крепости начали рисовать в Бресте
Связь поколений через искусство. Огромную уличную картину о герое Брестской крепости начали рисовать в Бресте. Мурал с портретом Петра Гаврилова появится на улице, названной в его честь. Майор Петр Гаврилов - легенда Советской армии. Он возглавил последний и самый мощный очаг обороны Брестской крепости. На мурале будет военная фотография майора, знаменитый мемориал "Звезда" Брестской крепости, а также надпись "Мы помним". Высота изображения с 10-этажный дом. На такой объем понадобилось 150 баллонов краски со специальным стойким составом. Над созданием арт-объекта художники трудятся по 12 часов, чтобы успеть завершить картину к празднованию Дня освобождения Бреста. Его отметят 28 июля.
Изучила подробно биографию, и меня поразил этот человек своим характером, своей смелостью, подвигами. Мне очень приятно работать с этим проектом: мне это отзывается в душе.
Сам мурал должен был включать в себя связь поколений. Портрет Гаврилова, часы, "Звезда" - это как связь прошлого и настоящего.
В следующем году в Бресте хотят устроить международный фестиваль уличных картин. Художники предложат свои творческие работы, в том числе и на историческую тему.
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