Огромные штрафы и тюремные сроки - как контролируют Сеть на Западе

Глобальная сеть - особое пространство, в котором, казалось бы, твори, что хочешь, а если вдруг наказание, то все возмущаются: мол, это посягательство на свободу самовыражения или гражданскую позицию. В общем, руки прочь от цифровой "демократии". На этой неделе белорусский парламент открыл осеннюю сессию и приступил к рассмотрению ряда важных законотворческих инициатив, в том числе и в Уголовный кодекс.



Темы продиктованы временем. Теперь и нам необходимо ответить на вопросы: можно ли призывать к расправе в Сети, террористическим актам, санкциям? Почему теперь и нам это нужно? Потому что в почитающих свободу Европе и Америке на эти вопросы уже ответили.



Как контролируют Сеть на Западе, расскажет Екатерина Тихомирова. Казалась бы, лайк - не занимает и секунды и не сжигает много килокалорий. Всего-то безобидный щелчок мышкой, но может стоить весьма дорого - из кошелька или дней из жизни вон. Итак, 7 рандомных стран - в каком сегменте интернета все же больше свободы: нашем, европейском или американском по наказанию за лайки и репосты, подрывающие государственную независимость и конституционный строй.







"Как и на улицах, в соцсетях не должно быть места преступному подстрекательству", необходимо "положить конец ситуации, при которой интернет никак не регулируется". Так в кодексе Германии появился закон о регулировании соцсетей. АвторХайко Маас, в 2017 году занимавший пост министра юстиции, сейчас возглавляющий МИД страны. Под закон попадают призывы к террористической деятельности и разжигание ненависти.

Впрочем, это далеко не все.Facebook, Twitter, службы знакомств, в том числе, Tinder, обязаны передавать ведомствам пароли пользователей по первому требованию. Под действие подпадают электронная почта и облачные сервисы, которые содержат огромный массив данных. Отдельное внимание наказанию за оскорбление флага, герба или гимна - тюремные застенки до трех лет.





Регламент гражданской безопасности Испании гласит: оскорбление полиции при исполнении или в социальных сетях - дело финансово наказуемое. В период с 2015 по 2019 годы в Испании оштрафовали как минимум 48 тысяч человек за нарушение статьи закона о "Неуважении к членам и представителям органов безопасности". Оскорбление, кстати, может быть сказано не только устно. Таковым посчитают и лайк, и репост видеороликов с участием стражей порядка. Оскорблением станет даже видеосъемка неправильно припаркованного патрульного автомобиля.





Оскорбление полицейского обойдется в Испании до 30 тысяч евро

Новая Зеландия стала одной из первых стран мира, где можно получить срок даже за безобидный на первый взгляд троллинг - от трех лет тюрьмы.

И правоприменительная практика. Срок 10 лет тюрьмы за скаченный манифест. В 2019 году 22-летний рыбак Новой Зеландии был задержан за то, что в его мобильном телефоне был манифест Тарранта - террориста, устроившего кровавую бойню в двух мечетях города Крайстчерч, расстрелявшего 50 мусульман. Подчеркну еще раз, в мобильном телефоне нашли скаченный текстовый документ. Не было репоста, ретвита и чего-то в этом роде. Мужчина хранил в телефоне текст, не совершая при этом никаких угрожающих действий. А теперь на одну секунду представьте, что бы началось, если бы за подобное арестовали у нас.

На первый взгляд, в этом вопросе США не впереди планеты всей. На первый взгляд, пиши что хочешь, но на практике - на набор букв по клавиатуре, которые могут нести угрозу стране, простите за тавтологию, безопасности сил безопасности - выливаются в жесткие судебные приговоры тем, кто продвигает онлайн-экстремизм.

В США приговор Макнилу не вызвал никаких особых вопросов и возмущения. Так или иначе, держать в своем телефоне манифест кровавого убийцы - прескверная затея, скажите вы, и я соглашусь. Но давайте вспомним, историю с блокировкой аккаунтов Трампа в соцсетях, американское законодательство весьма избирательно даже для своих граждан. Еще один пример, 19 месяцев ждал суда подросток, арестованный полицией в Нью-Йорке за то, что лайкнул в соцсети фотографию одной из банд.

Самые строгие и недемократические законы - в демократической Польше

Такие двойные стандарты за попытки гражданского противостояния на своей территории преследуют в уголовном порядке, а там, где выгодно, приветствуют и поощряют. За посягательство на государственную независимость и конституционный строй можно получить наказание - не менее 10 лет лишения свободы и до 25 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Сюда же можно отнести демократическую Пятую республику - в Уголовном кодексе Франции за подстрекательство к экстремистской деятельности предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч евро!