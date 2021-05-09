Особая атмосфера победного мая ощущается в Бресте. Именно здесь началась война. Приграничный город первым принял удар на себя. Подвиг защитников Брестской крепости, их невероятная стойкость и мужество поразили весь мир.

Сегодня праздничные торжества начались с символичной церемонии. Огромный флаг длиной в сто метров внесли на площадь Брестской крепости.



Мария Тройнич собрала эмоции этого дня.



Сегодня Брестская крепость утопает в цветах. Несмотря на то что официальный митинг закончился несколько часов назад, в цитадель прибывают люди. Чтобы почтить память защитников, многие приходят целыми семьями.



Торжества сегодня начались с празднования Дня Государственного герба и Государственного флага Беларуси. По главной площади города пронесли огромный флаг. Длина полотнища - сто метров. Символично, что в этом году два праздника совпали, ведь красный цвет на нашем флаге - это цвет знамен Красной армии и белорусских партизан, освободивших родную землю от фашистских захватчиков. Зеленый - цвет лесов и полей, символ весны и возрождения. А белый цвет орнамента отражает духовную чистоту белорусов.



По центральным улицам города огромный флаг пронесли в Брестскую крепость

В многотысячной колонне прошли и участники акции "Беларусь помнит". В память о своих героических предках они внесли в цитадель портреты фронтовиков.



Ко Дню Победы в одном из музеев мемориального комплекса открыли выставку военного плаката. В ней собраны более семидесяти работ художников, которые воевали и делали пронзительные зарисовки прямо с фронта, показывая подлинную военную жизнь с ее утратами и подвигами.



Многолюдно в Брестской крепости будет до позднего вечера. В 23:00 небо над Брестом раскрасит праздничный салют.

