Оказал сопротивление: КГБ ликвидировал иностранца в Гродно

В Беларуси продолжаются спецмероприятия, призванные не дать диверсантам и злоумышленникам совершить теракты и прочие незаконные действия на территории нашей страны. 19 марта в Гродно на улице Курчатова силовики ликвидировали иностранного гражданина. Мужчина (с использованием автомата и даже боевых гранат) оказал вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ группы "А". Следственное управление комитета госбезопасности возбудило по данному факту уголовное дело. Совместно с МВД, ГПК и другими правоохранителями идет следствие и оперативно-розыскные мероприятия. Сообщается, что никто из гражданских лиц и сотрудников силовых структур не пострадал. Эффективные действия силовиков в очередной раз доказывают: враг не пройдет. Наша безопасность - на должном уровне.