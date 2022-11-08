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Оказание электронных услуг переводится на новую версию единого портала
Оказание электронных услуг в Беларуси переводится на новую версию единого портала, сообщили БелТА в Национальном центре электронных услуг.
"С 15 ноября по 1 декабря запланирован поэтапный переход на оказание электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы только на новой версии единого портала, расположенной по адресу platform.gov.by", - рассказали в НЦЭУ.
С 1 декабря 2022 года доступ к электронным услугам на текущей версии ЕПЭУ (portal.gov.by) будет прекращен.
Для получения доступа к электронным услугам на новой версии ЕПЭУ предварительно необходимо настроить рабочее место пользователя. Порядок действий оговорен на сайте Национального центра электронных услуг.
Фото: pixabay.com
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