Оказание электронных услуг переводится на новую версию единого портала

Оказание электронных услуг в Беларуси переводится на новую версию единого портала, сообщили БелТА в Национальном центре электронных услуг.

"С 15 ноября по 1 декабря запланирован поэтапный переход на оказание электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы только на новой версии единого портала, расположенной по адресу platform.gov.by", - рассказали в НЦЭУ.

С 1 декабря 2022 года доступ к электронным услугам на текущей версии ЕПЭУ (portal.gov.by) будет прекращен.

Для получения доступа к электронным услугам на новой версии ЕПЭУ предварительно необходимо настроить рабочее место пользователя. Порядок действий оговорен на сайте Национального центра электронных услуг.



