Оказание плановой медицинской помощи в Беларуси продолжается, несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19

Коронавирус не дает выдохнуть белорусским медикам. По-прежнему сохраняется высокий уровень заболеваемости. За сутки в Беларуси зарегистрированы 5 146 пациентов с COVID-19, выписаны - 540.



Как отмечают специалисты, большинство болеют в домашних условиях. Есть и те, кто нуждается в оказании как экстренной, так и плановой помощи. Ее никто не отменял. Приемное отделение травматологического корпуса 6-й больницы работает круглосуточно. В день здесь делают около 25 операций. Применяются и новые технологии виртуальной реальности. Они помогают ускорить операционный процесс.



Для оказания помощи пациентам с COVID-19в центре выделено 20 коек. В целом по столице от всего коечного фонда перепрофилировано более 30 %.