3.74 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
Охотникам в Беларуси разрешат использовать в личных целях добытого дикого кабана
Сегодня Президент принял с докладом вице-премьера и главу Белорусского общества охотников и рыболовов. В этой должности экс-глава МВД Игорь Шуневич работает уже более полугода. Есть предложения по развитию. Кстати, сам Шуневич - охотник в третьем поколении. Так что новая вотчина ему по душе. Это республиканское объединение - самый крупный арендатор охотничьих угодий в нашей стране: у них больше половины от всех в стране. За последние годы общество проделало немалую работу по восстановлению популяций диких животных и зарыблению водоемов.
Работа нашей важной общественной организации БООР не такая общественная/ Наверное, больше, чем какая-либо структура государственная. Потому что важнейший ресурс государства. Несколько слов свежим взглядом. Как вы там чувствуете себя, что там за ситуация, что надо для того, чтобы активизировать эту работу? Еще одна тема известная с давних времен - это борьба с африканской чумой свиней. Охотников желательно подключить, если это нужно. Вы в теме, бояться тут нечего. И по каким-то там механизмам компенсации за добычу кабана. В общем, комплекс вопросов.
Что касается этого вопроса, то действительно назрела необходимость в новых подходах. Дикие кабаны часто становятся разносчиками опасного для свиноводческой отрасли заболевания. Нужны действенные шаги, чтоб снизить популяцию этих диких животных. Так что решено - охотников задействуют! Добытого дикого кабана разрешат использовать в личных целях, купить его у государства можно будет по минимальной цене. При этом существующие методы проверки мяса никуда не денутся.
Безусловно, это заинтересует охотников, придаст некий экономический смысл этой охоте, кроме самого факта и удовлетворения своей охотничьей страсти. Экономическая подоплека этого вопроса заключается в том, чтобы охота была доступна для охотников, менее затратна, с одной стороны. А с другой - чтобы получать еще и экономическую выгоду от нее: не просто потратил свои время, деньги, ресурсы, патрон, но и получил мясо, прекрасное, вкусное. Это будет, на мой взгляд, стимуляция добычи кабана у нас. Убежден, что это позволит более эффективно решать задачу уменьшения его численности.
Также в Беларуси появится Музей охоты и рыболовства и Национальная трофейная книга. Эти идеи Президент поддержал.