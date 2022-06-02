Охотникам в Беларуси разрешат использовать в личных целях добытого дикого кабана

Безусловно, это заинтересует охотников, придаст некий экономический смысл этой охоте, кроме самого факта и удовлетворения своей охотничьей страсти. Экономическая подоплека этого вопроса заключается в том, чтобы охота была доступна для охотников, менее затратна, с одной стороны. А с другой - чтобы получать еще и экономическую выгоду от нее: не просто потратил свои время, деньги, ресурсы, патрон, но и получил мясо, прекрасное, вкусное. Это будет, на мой взгляд, стимуляция добычи кабана у нас. Убежден, что это позволит более эффективно решать задачу уменьшения его численности.

Игорь Шуневич, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов