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Охотники должны помнить о правилах безопасности

Немало случаев, когда погоня за трофеем оборачивалась трагически. Например, 39-летний житель Молодечно был ранен во время охоты своим же товарищем. А в Малоритском районе погиб житель Бреста - охотник выстрелил в него по ошибке.

Нарушение этих правил влечет за собой штраф от 20 до 50 базовых величин и лишение специального права на охоту.

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