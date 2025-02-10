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Охрана детства: какие новые нормы депутаты должны принять в мае 2025 года
Отвечать на вызовы современного мира Беларусь научилась. Сегодня, когда за умы и сердца наших детей в буквальном смысле идет борьба, мы ставим законные преграды, совершенствуя законодательство о правах ребенка. И здесь ключевое - не только права детей, но и обеспечение их надлежащей охраны и защиты.
Современные дети - активные пользователи интернета. Как управляться в Глобальной сети, знают даже детсадовцы. И что "впитает" чадо из цифрового пространства - сегодня забота далеко не только педагогов. Ответственность солидарная. Защищать детей от информации, которая распространяется в интернете, в первую очередь должны родители.
Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Родители разделяют эту ответственность со всем обществом. Это и педагогические работники, которые должны объяснить, что такое информационная гигиена, и разработчики приложений, которые позволят нам, родителям, профессионально и четко присутствовать с ребенком в интернете и выстраивать некие границы его движения по Всемирной паутине. Конечно же, это и взаимодействие с самим ребенком, которое будет формировать его правильное поведение".
Вызовы времени и совершенствование законодательства
Среди новшеств также ограждение юных белорусов от влияния опасных для детской психики игрушек, психологический тест для педагогов, работающих с детьми. Новые нормы по охране детства призваны обеспечить максимальную защиту прав детей.
Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси:
"Необходимо решить целый спектр вопросов для того, чтобы обеспечить максимальную защиту интересов и законных прав наших несовершеннолетних. Среди них есть как системные вопросы, так и те вопросы, которые необходимо просто законодательно урегулировать. Например, такими нормами, как обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лекарственными средствами и очками. Эта норма просто не была урегулирована, и сейчас мы ее вносим в закон об обеспечении прав детей. Таким образом эти дети будут обеспечены необходимым. Кроме этого, Совет Министров будет наделен полномочиями по оказанию помощи деткам, пострадавшим от сексуального насилия".
Во втором чтении депутаты будут принимать законопроект пакетным принципом. Это значит, что к закону приложат постановления Совета Министров, которые развивают те или иные нормы. Ведь важно не только прописать их на бумаге, надо понимать: как они будут реализовываться в реальной жизни. Еще один значимый момент: в педагогических коллективах и с родителями пройдут обсуждения архиважных новаций. Окончательно принять изменения депутаты должны в мае 2025 года.