Охрана детства: какие новые нормы депутаты должны принять в мае 2025 года

Отвечать на вызовы современного мира Беларусь научилась. Сегодня, когда за умы и сердца наших детей в буквальном смысле идет борьба, мы ставим законные преграды, совершенствуя законодательство о правах ребенка. И здесь ключевое - не только права детей, но и обеспечение их надлежащей охраны и защиты.

Современные дети - активные пользователи интернета. Как управляться в Глобальной сети, знают даже детсадовцы. И что "впитает" чадо из цифрового пространства - сегодня забота далеко не только педагогов. Ответственность солидарная. Защищать детей от информации, которая распространяется в интернете, в первую очередь должны родители.

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Родители разделяют эту ответственность со всем обществом. Это и педагогические работники, которые должны объяснить, что такое информационная гигиена, и разработчики приложений, которые позволят нам, родителям, профессионально и четко присутствовать с ребенком в интернете и выстраивать некие границы его движения по Всемирной паутине. Конечно же, это и взаимодействие с самим ребенком, которое будет формировать его правильное поведение".

Вызовы времени и совершенствование законодательства

Среди новшеств также ограждение юных белорусов от влияния опасных для детской психики игрушек, психологический тест для педагогов, работающих с детьми. Новые нормы по охране детства призваны обеспечить максимальную защиту прав детей.

Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси:

"Необходимо решить целый спектр вопросов для того, чтобы обеспечить максимальную защиту интересов и законных прав наших несовершеннолетних. Среди них есть как системные вопросы, так и те вопросы, которые необходимо просто законодательно урегулировать. Например, такими нормами, как обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лекарственными средствами и очками. Эта норма просто не была урегулирована, и сейчас мы ее вносим в закон об обеспечении прав детей. Таким образом эти дети будут обеспечены необходимым. Кроме этого, Совет Министров будет наделен полномочиями по оказанию помощи деткам, пострадавшим от сексуального насилия".