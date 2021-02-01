Охрана окружающей среды и разумное потребление природных ресурсов - на повестке у президента

Доклад профильного министра - повод обсудить широкий спектр вопросов. Бережное отношение к природе - мировой тренд для любого развитого государства. Это и платформа для ряда смежных отраслей: туризма, здравоохранения, сельского хозяйства. Напрямую с экономикой связано изучение и разработка недр. По индексу экологической эффективности Беларусь входит в число 50 лучших стран мира, опережая всех членов Евразийского экономического союза.

Бережное отношение к природным ресурсам









На повестке и работа гидрометеорологической службы. Она раньше не раз подвергалась критике за недостаточную достоверность прогнозов. Здесь уже сделан шаг вперед, в том числе это важно и для экономики.

"Вижу, что подвижки есть, - отметил президент. - Я очень внимательно слежу за этим. На три дня - абсолютно точный прогноз, и даже на неделю почти никогда не ошибаются: на полградуса - градус. Разительное изменение".







Наведение порядка на земле и развитие минерально-сырьевой базы - резервы роста есть по многим направлениям. Это отметил министр по итогам разговора с президентом.

Охране природы в Беларуси уделяется большое внимание