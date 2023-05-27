Охрана водной границы - кто держит ее на замке

В любую погоду, днем и ночью они охраняют рубежи родной страны. Уже 28 мая зеленые фуражки отметят профессиональный праздник. Пограничной службе Беларуси исполняется 105 лет. Государственная граница интеллектуальная. Оснащена самыми современными техническими средствами. Но главную роль по охране рубежей, безусловно, выполняют люди. Во все времена их называли элитой. И современное поколение пограничников тому подтверждение.

О тех, кто держит границу на замке, репортаж Марины Романовской.

Охрана государственной границы на водном участке

Алексей Рыхтер запросто бы составил конкуренцию специалистам по туризму. Живописный вид завораживает. Но говорит, задача поставлена другая - стоять на страже рубежей. А такая эксклюзивная экскурсия по реке вдоль границы только для журналистов. Служит почти 17 лет, тогда решил испытать характер - получилось. Все это время верен заставе “Друя”.

Пограничная служба Беларуси - единственное силовое ведомство страны, где есть мини-флот. Каждый третий метр рубежей проходит по водным артериям. Алексей Рыхтер - старший мичман. Проводя аналогию, это старший прапорщик. Очередной наряд на водной глади Западной Двины. Здесь, как и на сухопутном участке, граница должна быть на замке.

Полоцкий пограничный отряд охраняет участок госграницы с Латвией и Литвой протяженностью более 270 километров. Один из самых сложных - водный. Граница здесь проходит по рекам и озерам.





Новый катер на пограничной заставе "Друя"

В распоряжении катера. Один поступил на заставу совсем недавно. Быстрый и надежный. Река ведет себя по-разному, а дни не всегда солнечные. Но пограничник должен быть готов ко всему - особенность службы.

Олег Януль вспоминает, как еще будучи школьником, приезжал с классом на экскурсию на пограничную заставу “Плюсы”. Детская мечта стать пограничником со временем стала реальностью. Убедился лично - здесь нет случайных людей.

Для охраны наших рубежей внедрены самые современные технические средства. По понятным причинам это не должно стать достоянием общественности. Ведь по соседству о возможностях пограничной службы Беларуси хотят знать не любопытства ради. Наши готовы к любым вызовам.