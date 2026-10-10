Охват, доступность и цифровизация: благодаря чему Белпочте удается сохранять высокие рейтинги

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Белпочта входит в число лидеров в рейтинге Всемирного почтового союза среди стран СНГ. Секрет успеха - люди и цифровизация. Сегодня Белпочта обеспечивает стопроцентную доступность почтовых услуг для каждого населенного пункта страны, а более 15 % отправлений обрабатывается через мобильное приложение.

Мобильные терминалы, которые используют работники, стерли границу между городом и селом. О достижениях, цифровых сервисах и письмосортировочной машине рассказала представитель гендиректор РУП "Белпочта" Светлана Юркевич в "Актуальном интервью".

Высокая оценка Всемирного почтового союза - результат труда работников. "Тот труд, который сегодня делают наши работники, позволяет достигать высоких результатов. Белорусская почта в рейтинге Всемирного почтового союза занимает лидирующее место среди стран СНГ", - подчеркнула Светлана Юркевич.

Основной показатель - охват и доступность почтовых услуг. Белпочта обеспечивает стопроцентную доступность для каждого населенного пункта и для каждого гражданина.

Цифровизация упрощает труд работников и делает услуги доступнее для потребителей. "Более 15 % почтовых отправлений обрабатывается с использованием предпочтовой подготовки через мобильное приложение. Доступна также предварительная запись в отделение, она ускоряет время нахождения в отделении и сокращает очереди", - пояснила гендиректор.

Один из самых удачных проектов Белпочты - "Мобильный почтальон", которым пользуются как сотрудники, так и потребители. С помощью терминалов ежемесячно оказывается более 2 млн услуг. "Этот проект позволил сравнять границу между городом и селом. Весь спектр услуг можно оказать с этого терминала", - отметила Светлана Юркевич.

Вопреки стереотипам, письма на почте не раскладывают вручную. Автоматическая сортировочная машина для почтовой корреспонденции считывает индекс и адрес, сортируя письма вплоть до сумки каждого почтальона. "За 2025 год обработано более 150 млн писем. Более 60 % - от юридических лиц, включая госорганы и уведомления об имущественных налогах. Пик таких писем приходится на август-сентябрь. А в декабре объем посылок и писем возрастает на 20 % в преддверии новогодних праздников", - резюмировала гендиректор РУП "Белпочта".