Около 100 сельхозярмарок работают в Минске: свежие овощи и фрукты в шаговой доступности

Дары осени представлены на щедрых сельскохозяйственных ярмарках в Минске, всего около 100 таких площадок. Цены зачастую ниже, чем в торговых сетях.

Золотая и багряная осень принесла щедрый урожай витаминов. В каждом районе Минска ежедневно работают сельскохозяйственные ярмарки. В шаговой доступности жители микрорайонов могут приобрести свежие овощи, фрукты и зелень. И все это с пометкой "выращено в Беларуси".

Для реализации сельхозпродукции в Первомайском районе Минска определено 11 торговых площадок. На прилавках можно встретить перцы и баклажаны, яблоки и груши, капусту и томаты. Овощная корзина свежих витаминов "собирается" со всех регионов страны.

"Погода повлияла на очень хороший урожай перцев, томатов. Больше всего яблок, ну и тыквы много, капусты. Свою продукцию выращиваем уже лет 15 со своей семьей", - рассказал продавец Владимир Лемеза.

"Все по сезону, как обычно, помидоры, сливы, перцы. Ярмарки - очень правильное решение, пусть они будут, потому что продукты гораздо свежее, чем в магазинах, а до рынка еще доехать надо, поэтому они очень актуальны", - поделилась жительница г. Минска Екатерина Власенок.

Возможность торговать имеют предприятия-производители и фермеры, которые занимаются выращиванием продукции на своем приусадебном участке. Подать заявку на участие можно за день "до". А вот узнать точный адрес таких локаций поможет сайт районных администраций.

Наталья Рунец, начальник отдела торговли и услуг администрации Первомайского района г. Минска:

"Районам выдано около 100 разрешений для реализации плодоовощной продукции физическим лицам и производителям, которые имеют право здесь реализовывать продукцию на безвозмездной основе. А для того, чтобы получить такое разрешение физическому лицу либо же производителю, необходимо подойти в администрацию района. При себе нужно иметь справку, документ, удостоверяющий личность, и он получит это разрешение".

Закупиться продукцией можно и на ярмарках выходного дня. Они развернутся уже в ближайшие выходные - 10 и 11 октября. Главная площадка по традиции развернется у "Чижовка-Арены". График работы - с 8:00 и до 16:00.