Около 200 студентов трудятся на Минском автозаводе: какую работу доверили молодежи

Студотряды в Беларуси давно стали не просто возможностью заработать на каникулах, а по-настоящему востребованным молодежным движением и школой жизни. С начала 2026 года к нему присоединились 49,5 тыс. молодых людей. Сегодня около 200 ребят трудятся на Минском автозаводе.

Главный конвейер Минского автозавода - это сердце предприятия

На главном конвейере Минского автозавода из тысячи деталей рождаются грузовики и автобусы, узнаваемые во всем мире. Сегодня в цехах МАЗа плечом к плечу с опытными сборщиками трудятся студенты.



На протяжении двух-трех недель они проходят обучение под крылом наставников, и только после этого получают допуск к самостоятельной работе.

Обучение под крылом наставников

Владислав уже второй год работает в составе студенческого отряда в рамках Республиканского межпрофильного трудового проекта "Автозаводец-2026". Для него это отличный шанс проявить себя на перспективном производстве. Он занимается установкой автоблокировочных систем, а обучали его опытные наставники.

Из 230 участников проекта 13 ребят впервые приехали из Омска. И флагман автомобилестроительной отрасли уже третий год принимает представителей дружественных стран для обмена опытом и укрепления международных связей.

Из 230 участников проекта 13 ребят впервые приехали из Омска

Руслан Паньков - один из участников проекта. Он своими глазами видит, как собираются автобусы, и принимает в этом процессе непосредственное участие. Руслан считает, что эта работа дает ему хорошую возможность расширить профессиональные знания.

"Автозаводец" отличается не только высоким спросом, но и наградами. Вот уже два года подряд проект забирает награду за третий трудовой семестр в номинации "Лучший наниматель". А секрет победы прост.

Алексей Ламекин, замдиректора Минского автомобильного завода: "Мы работаем со студотрядами давно, практически с момента их основания. К нам приезжают ребята из самых разных учебных заведений, наверное, со всей республики, а последние несколько лет это еще ребята из Российской Федерации: они работают, знакомятся с городом Минском и со страной".

В Беларуси студенческие отряды - это наглядный пример того, как государство, предприятие и молодежь сообща строят будущее. Студенты получают ценный опыт, развивают профессиональные навыки, учатся ответственности и работе в команде.