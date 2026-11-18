Важно сделать акцент на том, чтобы выявлять перспективные точки роста регионов, а также улучшать условия жизни на селе.

Наталья Киреенко, заведующая кафедрой экономической теории и права БГАТУ, доктор экономических наук, профессор:

"Сельские территории - это не только производственная площадка, которая дает рабочие места, но и место для проживания людей. На сегодняшний день порядка 21 % населения у нас проживает в сельской местности, 230 тыс. занято в сельскохозяйственном производстве. Поэтому в контексте социально-экономического приоритета "Сильные регионы" на развитие сельских территорий должна быть сделана ставка для того, чтобы привлечь и население, и молодежь, чтобы было закрепление кадров на селе. Основной момент - это создание комфортных условий для жизни людей с точки зрения развития инфраструктуры, а инфраструктура должна быть и торговая, и спортивная, и культурная, и образовательная, и медицинская. Опять же, здесь без участия сферы образования, конечно, сложно будет".