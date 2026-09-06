Около 30 тыс. человек из 39 стран вышли на старт Минского полумарафона

Любители бега собрались 6 сентября в белорусской столице. Около 30 тыс. человек почти из 40 стран пожелали принять участие в Минском полумарафоне.

Бегуны уже отправились на полумарафонскую дистанцию. 21 км 97 м предстоит преодолеть спортсменам и, конечно, к такому маршруту обязательно нужно было готовиться заблаговременно.

Некоторые участники поделились секретами подготовки.

"Это делается не за одну неделю, не за один месяц, не за три месяца. Этим нужно заниматься регулярно. Обязательны силовые отжимания. И ежедневно или через день бег на 5 км, 8 км. Я, к примеру, к маме в деревню бегаю. Деревня находится в 6 км от меня. Купил пирожное, прибежал, угостил маму, прибежал обратно - вот тебе и 12 км. Маме приятно и тебе полезно", - рассказал мужчина.

Мотивации у ребят хоть отбавляй, и они заряжают драйвом.

У Национального стадиона "Динамо" очень много различных активностей, так что желающие могут присоединиться к большому беговому празднику.