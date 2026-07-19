Около 30 участников проходят уникальную реабилитацию на Республиканском слете инвалидов-колясочников

В специализированном реабилитационном центре Республиканский слет инвалидов-колясочников принимает около 30 курсантов. За 12 дней участники пройдут уникальный тренинговый комплекс: их научат справляться с ограничениями в быту и спорте.

Программа слета как у профессиональных спортсменов: тренировки по пулевой стрельбе, плаванию, теннису и общей физической подготовке.

"При обучении используется принцип "равный равному". Это значит, что человек, у которого не полностью функциональные руки, обучается и самообслуживанию, и пользованию коляской такого же курсанта. Наш инструктор проживает в комнатах вместе с участниками, где они обучаются самым элементарным вещам, которые почему-то забываются сразу после травмы. Во время выхода в город они смогут походить по магазинам, что-то самостоятельно себе купить. У нас есть люди, которые три года после травмы еще ни разу не выходили из дома. Для них это будет тоже очень хорошая реабилитация", - рассказала зампредседателя Центрального совета Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Инна Дигилевич.

Республиканский слет инвалидов-колясочников стал уже ежегодной традицией, которая помогает людям вернуть уверенность в себе и открывает дорогу в спорт.