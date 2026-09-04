Около 6 тыс. молодых специалистов пришли работать в сферу образования

Активно вливаются в учебные будни не только школьники, но и новоиспеченные педагоги, а это почти 6 тыс. молодых специалистов.

В 2026 году ряды педагогов средней школы № 130 города Минска пополнили 19 молодых специалистов. В основном это учителя начальных классов, русского языка и литературы. Адаптироваться на первом рабочем месте помогают опытные коллеги. Важно, чтобы старт в профессию для молодежи был уверенным и комфортным.

Всего же с начала августа на свои первые рабочие места в самые разные отрасли экономики пришли около 60 тыс. молодых специалистов. Примерно 6 тыс. из них - это молодые педагоги и другие специалисты сферы. Самые востребованные - учителя-предметники, например, по иностранным языкам и математике. Больше других в 2026-м образование нуждалось в педагогах начальных классов.

"В этой школе есть наставники, которым я постоянно обращаюсь за помощью, потому что я в этом коллективе человек новый, мне еще тяжело адаптироваться, у меня не прошел адаптационный период. В работе с детьми я тоже только знакомлюсь с ними. Это все так волнительно и для них, и для меня", - поделился учитель СШ № 130 г. Минска Матвей Журов.

Дмитрий Бектяшкин, директор СШ № 130 г. Минска:

"Наша задача - сделать так, чтобы молодые специалисты не потеряли тот самый огонь в глазах, чтобы они поверили в себя и связали свою последующую трудовую деятельность только с педагогической деятельностью".

Для молодых специалистов в Беларуси создают комфортные условия для уверенного старта. Обеспечивают жильем: общежитием либо арендным жильем. Выпускникам, прибывшим на работу в бюджетные организации, предусмотрены выплаты. Например, в организациях Минобразования суммы могут варьироваться от 20 до 45 % от оклада.

Сегодня перед педагогами стоит важная задача - нужно не просто передавать знания, но и сформировать у детей целостную систему ценностей.