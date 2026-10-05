Около 60 тыс. молодых специалистов приступили к работе по распределению в этом году. Для молодежи целый блок гарантий. Предусмотрены и ежемесячные стимулирующие выплаты. Размеры доплат зависят от конкретной сферы. В системе Минобразования и Минкультуры - 20-45 % от оклада, Минспорта - 10-50, Минздрава - 20-50, Минтруда – 20 % от оклада. Но поддержка не только в финансовых бонусах, но и жилье.

Виктория Корончик, председатель первичной профсоюзной организации Клецкой центральной районной больницы:

"Администрация Клецкой центральной районной больницы обращается с ходатайством в Клецкий районный исполнительный комитет, который решает вопрос обеспечения молодых специалистов и вообще медицинских работников жильем. В 2026 году предоставлены 3 арендные квартиры для врача общей практики, врача-стоматолога-терапевта и для врача-акушер-гинеколога. Также в этом году планируется предоставление арендного жилья, предоставление 3 квартир для медицинских работников со средним медицинским образованием".

Из года в год существенный процент на рынке труда именно молодежи. Только в прошлом году молодые белорусы составили почти 18 % от общей численности занятого населения.